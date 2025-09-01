01 сентября, 15:30Спорт
В Москве открылись временные спортивные площадки проекта "Лето в Москве"
В Москве открылись временные спортивные площадки Москомспорта в рамках проекта "Лето в Москве". Здесь можно поиграть в волейбол, настольный теннис, посетить скейт-парк или попробовать свои силы в скалолазании.
Площадки рассчитаны на всех желающих, вне зависимости от уровня физической подготовки. Для удобства организован бесплатный прокат спортивного инвентаря. Адреса локаций размещены на сайте проекта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.