В парке "Яуза" открыли более 100 спортивных площадок

В парке "Яуза" для москвичей открыли более 100 спортивных площадок. Пространство стало уникальным местом для отдыха и занятий спортом. Там оборудованы беговые и велодорожки, прогулочные маршруты, а также видовые площадки с шезлонгами и качелями.

Благоустройство территории заняло 9 лет. В департаменте капитального ремонта Москвы отметили, что проект разрабатывался с учетом мнения жителей. Это позволило создать семейный парк, где каждый может найти подходящие локации.

