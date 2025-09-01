Форма поиска по сайту

01 сентября, 11:45

В парке "Яуза" открыли более 100 спортивных площадок

В парке "Яуза" для москвичей открыли более 100 спортивных площадок. Пространство стало уникальным местом для отдыха и занятий спортом. Там оборудованы беговые и велодорожки, прогулочные маршруты, а также видовые площадки с шезлонгами и качелями.

Благоустройство территории заняло 9 лет. В департаменте капитального ремонта Москвы отметили, что проект разрабатывался с учетом мнения жителей. Это позволило создать семейный парк, где каждый может найти подходящие локации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовДиана Жукова

