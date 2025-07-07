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07 июля, 07:30

Происшествия

Матч Юношеской футбольной лиги завершился массовой дракой

Матч Юношеской футбольной лиги завершился массовой дракой

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Футболист Смолов извинился за драку в кафе

Матч Юношеской футбольной лиги с участием столичных "Локомотива" и ЦСКА закончился со счетом 2:1 в пользу последних и массовой дракой.

Потасовка началась сразу после финального свистка. В нее включились почти все футболисты, в том числе запасные, а также тренеры.

В результате красные карточки получили по трое игроков из каждой команды. Еще двоих удалили "за недопустимые выражения". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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