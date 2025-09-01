Форма поиска по сайту

01 сентября, 14:30

Спорт

Москвичи могут посетить тренировки и сдать нормативы ГТО в 10 парках

Москвичи могут посетить тренировки и сдать нормативы ГТО в 10 столичных парках в рамках проекта "Лето в Москве". Занятия подойдут тем, кто любит спорт на свежем воздухе.

Тренировки проходят в парках "Ходынское поле", "Яуза", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Измайлово" и других. Полный список адресов, а также расписание занятий, горожане могут узнать на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

