Новый сезон стартовал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко

Новый сезон стартовал в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. На основной сцене театра он откроется спектаклем "Женитьба", а на сцене "Под крышей" пройдут "Игроки".

В течение года на большой сцене планируют показать пять премьер, на малой сцене – две: конкурсную работу "Москва и москвичи" и спектакль Сергея Аронина "Последний роман".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.