08 сентября, 17:30Культура
Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"
Московский драматический театр имени Пушкина готовится к премьере спектакля "Буря" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Постановку представят публике 9 сентября, а на Тверском бульваре ее первыми увидели журналисты.
Режиссер театра Николай Рощин предложил свою версию развития событий в одном из последних произведений Шекспира.
Худрук Евгений Писарев отметил, что работа над спектаклем стала серьезным испытанием для труппы, требовала участия оркестра, хореографа и большого музыкального сопровождения.
В этом году Театру имени Пушкина исполняется 75 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.