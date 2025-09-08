Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 17:30

Культура

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Открылась выставка первых резидентов "Московских мастерских"

"Интервью": Нино Нинидзе – о вдохновении и боли

"Моя Москва": Станислав Садальский. Часть 1

Актриса Нино Нинидзе рассказала, как справляется с душевными ранами

Кинопарк "Москино" празднует свой первый день рождения

На территории кинопарка "Москино" построили 34 натурные площадки

"Кинокульт": "Мы из джаза"

Фестиваль "АртМиф" пройдет на Болотной площади в Москве

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль "АртМиф"

Московский драматический театр имени Пушкина готовится к премьере спектакля "Буря" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Постановку представят публике 9 сентября, а на Тверском бульваре ее первыми увидели журналисты.

Режиссер театра Николай Рощин предложил свою версию развития событий в одном из последних произведений Шекспира.

Худрук Евгений Писарев отметил, что работа над спектаклем стала серьезным испытанием для труппы, требовала участия оркестра, хореографа и большого музыкального сопровождения.

В этом году Театру имени Пушкина исполняется 75 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуратеатргородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика