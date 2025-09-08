Московский драмтеатр имени Пушкина представит спектакль "Буря"

Московский драматический театр имени Пушкина готовится к премьере спектакля "Буря" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Постановку представят публике 9 сентября, а на Тверском бульваре ее первыми увидели журналисты.

Режиссер театра Николай Рощин предложил свою версию развития событий в одном из последних произведений Шекспира.

Худрук Евгений Писарев отметил, что работа над спектаклем стала серьезным испытанием для труппы, требовала участия оркестра, хореографа и большого музыкального сопровождения.

В этом году Театру имени Пушкина исполняется 75 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.