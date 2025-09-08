Главархив Москвы и "Мои документы" представили экспозицию о блокаде Ленинграда

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры госуслуг "Мои документы" и Главархив Москвы открыли выставку "Дорога жизни" о блокаде Ленинграда, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Экспозиция организована в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" и является частью цикла, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Посетители узнают, какие подвиги совершали ленинградцы во время блокады, как средневековая крепость стала важнейшим стратегическим объектом, как природа помогла СССР в обеспечении Ленинграда продовольствием и топливом. Помимо этого, гостям расскажут о героях автоколонны, курсировавшей по ледяной Дороге жизни.

С помощью инфографики можно будет узнать, как на лед вышла первая колонна грузовиков, сколько человек эвакуировали из блокадного Ленинграда и как промышленность города помогала фронту. Также в архивной аудиозаписи посетители смогут услышать воспоминания композитора Дмитрия Шостаковича о работе над Седьмой (Ленинградской) симфонией.

Для совершеннолетних гостей подготовлена викторина о блокаде Ленинграда, а для юных горожан – интерактив.

Экспозиция доступна в 30 центрах госуслуг, а также в онлайн-формате на сайте Главархива. Она работает без перерывов и выходных в районных офисах с 08:00 до 20:00, а во флагманах – с 10:00 до 22:00.

