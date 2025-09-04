Форма поиска по сайту

04 сентября, 16:30

В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025

В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025. Это ключевое событие собрало ведущих российских производителей мебели и талантливых предметных дизайнеров. В инновационном Тимирязев-центре представлены мебель, светильники, предметы декора и другие решения для интерьера.

Тема мероприятия – "Россия – страна будущего. Технологии и инновации". Там представлены разработки из инновационных материалов, со встроенной электроникой и системами на основе искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется экологичности и гармонии технологий с природой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвыставкивидеоМаксим Шаманин

