В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025. Это ключевое событие собрало ведущих российских производителей мебели и талантливых предметных дизайнеров. В инновационном Тимирязев-центре представлены мебель, светильники, предметы декора и другие решения для интерьера.

Тема мероприятия – "Россия – страна будущего. Технологии и инновации". Там представлены разработки из инновационных материалов, со встроенной электроникой и системами на основе искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется экологичности и гармонии технологий с природой.

