04 сентября, 16:30Город
В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025
В Москве открылась выставка Made In Russia Expo 2025. Это ключевое событие собрало ведущих российских производителей мебели и талантливых предметных дизайнеров. В инновационном Тимирязев-центре представлены мебель, светильники, предметы декора и другие решения для интерьера.
Тема мероприятия – "Россия – страна будущего. Технологии и инновации". Там представлены разработки из инновационных материалов, со встроенной электроникой и системами на основе искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется экологичности и гармонии технологий с природой.
