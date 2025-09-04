Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

День ходьбы пройдет в Москве 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта.

"В столице 6 сентября состоится День ходьбы. Его организует департамент спорта Москвы. Участники пройдут 3 километра от Ростовской набережной до олимпийского комплекса "Лужники", – говорится в сообщении.

Сбор гостей начнется в 09:00, а в сторону спортивного комплекса гости отправятся в 12:00. Всем участникам выдадут палки для ходьбы, а также мерч в виде футболки, панамы, ветровки, рюкзака и бутылки для воды.

"В финальной части праздника на сцене форума "Территория будущего. Москва 2030" (на парковке Южного спортивного центра олимпийского комплекса "Лужники") состоится выступление известного артиста", – добавили в пресс-службе.

