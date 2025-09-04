Гонки на квадроциклах пройдут в Москве с 12 по 14 сентября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве в рамках второго этапа F7 Challenge 2025 пройдут гонки на квадроциклах среди любителей и профессионалов. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Спортивное мероприятие состоится на квадротреке "Формула 7" с 12 по 14 сентября. Участники соревнований покажут себя на разных трассах. Также гонки включают в себя множество форматов.

В программу второго этапа вошли соревнования по пяти дисциплинам: кросс-кантри, грязевое кольцо, грязевая яма, триал и трофи-рейд. Последняя является командным состязанием для опытных гонщиков, которые разыграют призовые места на чемпионате Москвы.

На этом этапе организаторы вернут в программу соревнования на багги – спринт в парном формате, когда два участника стартуют одновременно с разных сторон трассы.

Кроме того, гостей ждут развлекательная программа для всей семьи и тест-драйв квадроциклов. Мероприятие проекта "Лето в Москве" пройдет при поддержке департамента спорта.

Ранее сообщалось, что в Крылатском в пятый раз проведут фестиваль водных видов спорта "Открытая вода". Мероприятие пройдет на Гребном канале 7 сентября. В рамках фестиваля состоится чемпионат России по водно-моторному спорту.

Соревнования пройдут в трех дисциплинах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков).

