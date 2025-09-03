Фотовыставка о программе КРТ открылась на Арбате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент градостроительной политики Москвы организовал уличную фотовыставку, которая посвящена программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Выставка приурочена к празднованию Дня города, а также к пятилетию программы КРТ. Экспозиция "КРТ: Вы влюбитесь в эти районы по-новому!" представлена на улице Арбат с 1 сентября.

Посетители могут увидеть, как бывшие промышленные зоны и неэффективно используемые территории превращают в современные кварталы, бизнес-центры и общественные пространства. Также они смогут проследить изменение таких знаковых территорий, как "Октябрьское Поле", "Серп и Молот", "Братцево" и других.

"Программа КРТ за пять лет доказала свою эффективность: вместо заброшенных промзон появляются современные районы с развитой инфраструктурой, зелеными зонами и социальными объектами. Мы создаем город, ориентированный на будущее, в котором комфортно жить, работать и развиваться", – подчеркнул Овчинский.

Выставка дает горожанам и гостям столицы возможность посмотреть, как программа меняет облик Москвы, создавая новые точки притяжения и улучшая качество городской среды.

Экспозиция будет доступна для бесплатного посещения до 30 сентября по адресу улица Арбат, дом 23.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о КРТ нежилой застройки общей площадью 11,79 гектара в столичном районе Свиблово.

Градостроительный потенциал участка составляет 161,97 тысячи квадратных метров недвижимости, что дает возможность построить там жилой квартал со спорткомплексом. Также запланировано благоустройство и организация улично-дорожной сети.

