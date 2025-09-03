Форма поиска по сайту

03 сентября, 16:30

Город

Более 130 площадок доступны в столице в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

В Москву пришло неклассическое бабье лето

"Атмосфера": 20 градусов ожидается в Москве днем 4 сентября

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта

Жители Раменок пожаловались на соседей, которые установили теплицы и веранды в ЖК

Собянин: первый в России беспилотный трамвай запустили в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Филатовском шоссе возле деревни Картмазово

Более 300 мероприятий проведут на московской международной книжной ярмарке на ВДНХ

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 6 сентября

Мероприятия форума "Москва 2030" пройдут на 140 площадках в столице

Более 130 площадок доступны в столице в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Например, можно сходить на ВДНХ, где открылась 38-я московская международная книжная ярмарка. За пять дней там пройдет около 300 мероприятий. Почетным гостем в этом году стала Индия. Также там представят произведения Китая, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и КНДР.

В городе работают 11 флагманских площадок. Для гостей проводят концерты, выставки и мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоМаксим ШаманинМуса Мстоян

