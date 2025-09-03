Более 130 площадок доступны в столице в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Например, можно сходить на ВДНХ, где открылась 38-я московская международная книжная ярмарка. За пять дней там пройдет около 300 мероприятий. Почетным гостем в этом году стала Индия. Также там представят произведения Китая, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и КНДР.

В городе работают 11 флагманских площадок. Для гостей проводят концерты, выставки и мастер-классы.

