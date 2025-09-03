Форма поиска по сайту

03 сентября, 11:45

Спорт

Спортивные мероприятия "Лета в Москве" организованы на 54 площадках столицы

Спортивные мероприятия проекта "Лето в Москве" пройдут на 54 площадках столицы до 7 сентября. Для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде есть "Шахматный сквер".

В парках города и на площадках "Московских сезонов" проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". В выходные можно заняться спортом под руководством профессиональных тренеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

