03 сентября, 11:45Спорт
Спортивные мероприятия "Лета в Москве" организованы на 54 площадках столицы
Спортивные мероприятия проекта "Лето в Москве" пройдут на 54 площадках столицы до 7 сентября. Для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде есть "Шахматный сквер".
В парках города и на площадках "Московских сезонов" проходит чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага". В выходные можно заняться спортом под руководством профессиональных тренеров.
