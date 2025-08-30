Теннисист Джокович победил британца Норри в третьем круге турнира US Open

Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира US Open. Матч длился 2 часа 49 минут. 38-летний сербский спортсмен подал 18 раз навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертом круге Джокович встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который ранее обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Турнир "Большого шлема" проходит в Нью-Йорке. Общий призовой фонд составляет 90 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.