Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

30 августа, 10:00

Теннисист Джокович победил британца Норри в третьем круге турнира US Open

Москвичи и туристы смогут сдать нормативы ГТО в 10 парках города

Турниры по шахматам пройдут на площадках "Лета в Москве" до 7 сентября

ФК "Локомотив" обыграл тольяттинский "Акрон" в матче Кубка России

ЦСКА обыграл "Спартак" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал со встречи "Динамо" и "Торпедо"

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в комплексе "Мегаспорт"

Стартовал Кубок мэра Москвы по хоккею

Кубок мэра Москвы по хоккею стартовал в столице

В столице стартует 18-й Кубок мэра Москвы по хоккею

Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира US Open. Матч длился 2 часа 49 минут. 38-летний сербский спортсмен подал 18 раз навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертом круге Джокович встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который ранее обыграл американца Фрэнсиса Тиафо. Турнир "Большого шлема" проходит в Нью-Йорке. Общий призовой фонд составляет 90 миллионов долларов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

