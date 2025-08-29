ФК "Фенербахче" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера

Фото: AP Photo/Khalil Hamra , File

Футбольный клуб "Фенербахче" отстранил от должности главного тренера Жозе Моуринью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на сайт турецкой команды.

Клуб поблагодарил португальского специалиста за вклад в его достижения, а также пожелал успехов Моуринью в карьере.

"Фенербахче" 27 августа не смог выйти в основной этап Лиги чемпионов, так как проиграл по сумме двух матчей португальской "Бенфике" со счетом 0:1.

Моуринью тренировал данный клуб с июня прошлого года. Вместе с командой он завоевал серебро чемпионата Турции по итогам сезона-2024/25.

В период с 2021 по 2024 год Моуринью возглавлял итальянский клуб "Рома". Команда под его руководством стала победителем Лиги конференций в 2022 году. Помимо этого, он был тренером "Тоттенхэм Хотспур", "Порту", "Интера", "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Реала".

