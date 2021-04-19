ФК "Тоттенхэм" объявил об отставке Моуринью с поста главного тренера

Фото: Peter Powell/Pool via AP
Главного тренера футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью уволили со своего поста. Об этом сообщает "Газета.ру".
Уточняется, что после 32-го тура АПЛ "Тоттенхэм", который набрал 50 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда отстает на пять баллов от идущего на четвертом месте "Вест Хэм Юнайтед". Данная позиция гарантирует участие клуба в розыгрыше Лиги чемпионов в следующем сезоне.
О том, что Моуринью покинет "Тоттенхэм" по окончании сезона, если команда не попадет в Лигу чемпионов, стали говорить английские СМИ еще в начале марта 2021 года. Игроки команды недовольны поведением и высказыванием тренера. Футболисты возмущены, что их наставник обвиняет спортсменов после поражений. Кроме того, он утверждает, что те недостаточно хороши, чтобы бороться с остальными участниками тура АПЛ.
Ранее сообщалось, что 12 футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Утверждалось, что в турнире планируют принять участие английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", а также итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус".
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