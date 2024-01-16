Моуринью покинул пост главного тренера футбольного клуба "Рома"

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Жозе Моуринью ушел с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Рома". Об этом сообщается на сайте клуба.

Владельцы "Ромы" Дэн и Райан Фридкин поблагодарили мужчину за его преданность и страсть делу. Они подчеркнули, что у них навсегда останутся о нем прекрасные воспоминания, при этом добавив, что клубу необходимы изменения.

"Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем", – сказано в сообщении.

Моуринью занимал свой пост с 2021 года. Команда под его руководством стала победителем Лиги конференций в 2022 году. В нынешнем сезоне команда занимает девятое место в чемпионате Италии, у нее 29 очков после 20 туров.

Ранее Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа". До этого он ушел с должности главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин", который возглавлял с декабря 2019 года.

Также Грэм Поттер ушел с поста главного тренера лондонского футбольного клуба "Челси". Он возглавил "Челси" в сентябре 2022 года после отставки немца Томаса Тухеля. В Английской Премьер-лиге клуб под руководством Поттера одержал семь побед, семь раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений.

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