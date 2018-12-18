Жозе Моуринью уволен из "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью уволен со своего поста после двух лет работы в клубе, сообщается в Twitter команды.

Клуб пожелал португальскому специалисту успехов в дальнейшей работе. Имя исполняющего обязанности главного тренера объявят в ближайшее время.



Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.



Моуринью пришел в "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 под его руководством манкунианцы выиграли Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.

В том же сезоне команда заняла шестое место в английской премьер-лиге, в сезоне-2017/18 – второе. В нынешнем сезоне "МЮ" располагаются на 6-й строчке, от лидирующего "Ливерпуля" клуб отстает на 19 очков.

Ранее сообщалось, что суд в Испании приговорил Жозе Моуринью к одному году условно по делу о неуплате налогов. Согласно законодательству Испании, Моуриньо не будет отбывать тюремный срок, который заменят на штраф. Всего ему осталось отдать порядка 670 тысяч евро, после чего дело должны прекратить.