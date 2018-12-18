Жозе Моуринью уволен из "Манчестер Юнайтед"

Моуринью пришел в "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года. В сезоне-2016/17 под его руководством манкунианцы выиграли Кубок лиги, Лигу Европы и суперкубок Англии.
В том же сезоне команда заняла шестое место в английской премьер-лиге, в сезоне-2017/18 – второе. В нынешнем сезоне "МЮ" располагаются на 6-й строчке, от лидирующего "Ливерпуля" клуб отстает на 19 очков.
Ранее сообщалось, что суд в Испании приговорил Жозе Моуринью к одному году условно по делу о неуплате налогов. Согласно законодательству Испании, Моуриньо не будет отбывать тюремный срок, который заменят на штраф. Всего ему осталось отдать порядка 670 тысяч евро, после чего дело должны прекратить.
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