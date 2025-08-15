Россияне предпочли летом заниматься плаванием и падел-теннисом

Фото: depositphotos/damianobuffo

Россияне предпочли заниматься летом плаванием и падел-теннисом, несмотря на нестабильную погоду. Спрос на инвентарь для этих видов спорта вырос до рекордных значений, сообщили Москве 24 в сети гипермаркетов "О’КЕЙ".

Продажи снаряжения для плавания, особенно для занятий в крытых бассейнах, выросли на 117% по сравнению с прошлым годом, а спрос на инвентарь для падела и настольного тенниса в июне – июле 2025 года вырос на 55%.

На третьем месте по популярности у россиян – походы, продажи туристического снаряжения выросли на 37%. При этом остается актуальным и домашний фитнес: продажи гантелей выросли на 11%, а ковриков для йоги – на 8% по сравнению с первыми летними месяцами 2024 года.

Однако продажи кроссовок для бега выросли только на 6% по сравнению с летом 2024 года. Тем не менее эксперты считают, что к концу сезона спрос на спортивную форму и умные гаджеты, например фитнес-браслеты, увеличится еще до 5%.

По мнению опрошенных россиян, спорт помогает снять стресс и поддерживать баланс между работой и отдыхом. Так ответили 42% респондентов. Каждый четвертый занимается спортом по рекомендации врача, 18% – чтобы прийти в форму к отпуску, а 8% вдохновляются контентом от блогеров и общим трендом на здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что 16 августа в Москве пройдет фестиваль "Ночь московского спорта", в рамках которого для горожан проведут 100 бесплатных тренировок, турниры и встречи со спортсменами. На фестивале будет представлено 24 вида спорта. Программу проведут на 16 площадках с 20:00 до 23:00.