Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках "Ночи московского спорта"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль "Ночь московского спорта", в рамках которого для горожан проведут 100 бесплатных тренировок, турниры и встречи со спортсменами, состоится 16 августа, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

На фестивале будет представлено 24 вида спорта. Программу проведут на 16 площадках с 20:00 до 23:00.

Например, на Пушкинской площади будет зона сайклинга, где пройдут тренировки в сопровождении диджей-сетов. Принять участие в занятиях по джампингу можно будет на Кудринской площади, а на Театральной площади гостей мероприятия будут ждать гроссмейстеры. Кроме того, можно поучаствовать в интерактивных играх, викторинах и посетить концерт.

В Большом Николопесковском переулке всех желающих ждут брейк-данс, шоу и мастер-классы, а в Малом Николопесковском переулке – силовой спорт и зрелищные соревнования. В Камергерском переулке состоятся поединки по боксу, воркауту и паркуру с участием именитых спортсменов.

Зона для игры в пляжный волейбол откроется у станции метро "Улица 1905 года", а мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров пройдет в Парке Горького.

Все мероприятия фестиваля можно будет посетить бесплатно, однако для участия в некоторых из них может понадобиться предварительная регистрация.

Ранее стало известно, что на Болотной набережной 23 августа состоится спортивно-развлекательный фестиваль "ЛетФест". Мероприятие будет посвящено самодельным летательным аппаратам. Для взлета построят специальную шестиметровую рампу.

Победителями станут три команды, они получат ценные призы, связанные с полетами, например, курс пилота или прыжок с парашютом.



До сентября в Москве пройдут бесплатные спортивные мероприятия



