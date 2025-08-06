Форма поиска по сайту

06 августа, 07:15

Происшествия

Жители Рассказовки пожаловались на качество воды в ЖК

Жители жилых комплексов "Переделкино ближнее" и в Рассказовке столкнулись с многомесячными проблемами с качеством воды. В квартирах из кранов течет жидкость черного или рыжего цвета с неприятным запахом и осадком.

Люди жалуются на ухудшение здоровья, но застройщик и управляющая компания не спешат решать ситуацию, ограничиваясь формальными промывками труб и редкими комментариями.

Анализы показали, что содержание железа и марганца в воде превышает норму, что опасно для здоровья. Жители намерены добиваться решения проблемы через суд, если ситуация не изменится до конца августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

