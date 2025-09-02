Новая книга Пелевина "A Sinistra" появится в продаже 18 сентября

Фото: eksmo.ru

Новая книга Виктора Пелевина под названием "A Sinistra" появится в продаже 18 сентября в 20:25, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса "Яндекс Книги".

Отмечается, что произведение можно будет купить как в книжных магазинах, так и на маркетплейсах. Эксклюзивные аудио- и электронный форматы появятся в электронной библиотеке.

Представители сервиса "Литрес", в свою очередь, указали, что выпустят книгу в продажу поштучно.

С 3 по 7 сентября на ВДНХ пройдет 38-я Московская международная книжная ярмарка. Она соберет более 300 издателей и распространителей книг из России и других стран: Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи.

Почетными гостями ярмарки станут представители Индии. На стенде страны состоится более 50 тематических мероприятий. Также в рамках ММКЯ в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка.