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31 июля, 13:15

Общество

Москвичи установили собственный бассейн во дворе жилого комплекса

Москвичи установили собственный бассейн во дворе жилого комплекса

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Москвичи решили установить собственный бассейн во дворе жилого комплекса "Матвеевский парк", однако их соседям это не понравилось. Последние заявили, что конструкция расположена возле дороги, где проезжают машины, поэтому пыль попадает в воду.

Как отметила доктор медицинских наук Светлана Коневская, в подобных бассейнах зачастую не соблюдаются санитарные нормы обслуживания. При этом загрязненная вода становится средой для размножения бактерий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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