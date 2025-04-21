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Новости

21 апреля, 13:00

Общество

"Доктор 24": эндокринолог рассказала о болезнях, которые передаются по наследству

"Доктор 24": эндокринолог рассказала о болезнях, которые передаются по наследству

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Нужно ли сдавать генетический тест, чтобы контролировать возможные болезни? Может ли по наследству передаваться крепкий иммунитет?

Как оценить риск наследственных заболеваний у ребенка? Какие распространенные болезни чаще всего передаются последующим поколениям?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог центра эндокринной хирургии ГКБ имени Иноземцева Юлия Верзина.

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Программа: Доктор 24
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