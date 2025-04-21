21 апреля, 13:00Общество
"Доктор 24": эндокринолог рассказала о болезнях, которые передаются по наследству
Нужно ли сдавать генетический тест, чтобы контролировать возможные болезни? Может ли по наследству передаваться крепкий иммунитет?
Как оценить риск наследственных заболеваний у ребенка? Какие распространенные болезни чаще всего передаются последующим поколениям?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог центра эндокринной хирургии ГКБ имени Иноземцева Юлия Верзина.