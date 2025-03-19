Врач Басанов: при анализе мочи врачи могут случайно обнаружить рак почки у пациента

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При анализе мочи или ультразвуковом исследовании (УЗИ) медики могут случайно обнаружить рак почки у пациента, у которого нет явных симптомов заболевания. Об этом сообщил врач-онколог Руслан Басанов в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, как правило, рак почек не дает о себе знать до тех пор, пока не разовьется до поздней стадии. Однако врачи обращают внимание на повышенное содержание белка и эритроцитов в моче.

Заболевание может распространяться на соседние ткани, лимфоузлы и органы, и без должного лечения оно приводит к летальному исходу, обратил внимание онколог. При ранней диагностике у пациента увеличиваются шансы на выздоровление.

"Прогнозы выживаемости зависят от стадии заболевания: на ранних стадиях 5-летняя выживаемость может достигать 80%, в то время как на последней стадии – всего 8%. Эти цифры подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров и своевременного выявления заболевания", – добавил Басанов.

В числе факторов, способствующих развитию рака почки, врачи отмечают неблагоприятные условия труда и курение, а также хронические заболевания почек, такие как поликистоз или пиелонефрит. Кроме того, наследственность и нарушения обмена веществ также могут повлиять на возникновение этого заболевания.

Между тем руководитель департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина рассказала, что российские медики добились успехов в ранней диагностике рака. По ее словам, ранние стадии заболеваний стали выявлять в 61% случаев.

Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства завершили доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. Средство будет применяться для терапии наиболее тяжелых, злокачественных, прогрессирующих опухолей, которые устойчивы к традиционным методам лечения онкологии.