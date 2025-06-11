Врач Попова: аллергия может возникнуть при чрезмерном употреблении клубники

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Аллергия и проблемы с пищеварением могут возникнуть из-за чрезмерного употребления клубники. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Видновской больницы Наталью Попову.

По словам специалиста, при употреблении клубники в больших количествах у человека может появиться зуд во рту, высыпания на коже, насморк, кашель и даже затрудненное дыхание. В таком случае Попова посоветовала перестать есть ягоду и обратиться к врачу.

Эксперт рассказала, что для взрослых безопасным будет употребление около 200–300 граммов клубники (одна чашка свежей ягоды среднего размера. – Прим. ред.) в сутки. Однако склонным к аллергии людям она порекомендовала начать с порции в 50–100 граммов. Аналогичный совет касается и людей с чувствительным желудком.

"Если все хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества", – уточнила Попова.

Детям врач призвала давать немного клубники. До 3 лет – несколько ягод, а после – примерно 100–150 граммов в день. Специалист объяснила, что у несовершеннолетних еще существует риск развития пищевой непереносимости. Именно поэтому она попросила следить за количеством клубники, которое ест ребенок.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что клубника необходима для правильного развития плода при беременности, а также укрепления сердца и поддержки иммунитета. По ее словам, содержащиеся в ягоде антиоксиданты борются с перекисным окислением в организме, что поддерживает его молодость. Также в клубнике много калия, необходимого для нормальной работы сердца.

