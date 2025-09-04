В Москве стартовал месяц фитнеса с бесплатными мероприятиями

Месяц фитнеса с бесплатными лекциями и тренировками проходит в Москве. В спорткомплексе "Раменки" 7 сентября проведут мастер-классы по джампингу на батутах и канго-фитнесу, начало – в 12:00.

В павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ 21 сентября состоится детский велозаезд. Программа стартует в 09:00 с лекции о выборе велосипеда и воспитании чемпиона. Также 30 сентября там прочитают лекцию по бегу для взрослых, начало – в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.