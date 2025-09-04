Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 12:30

Спорт

В Москве стартовал месяц фитнеса с бесплатными мероприятиями

В Москве стартовал месяц фитнеса с бесплатными мероприятиями

Жители и гости столицы могут посетить временные спортивные площадки Москомспорта

Товарищеский матч между сборными России и Иордании по футболу состоится в Москве

Жители и гости столицы смогут принять участие в мероприятиях "Московского спорта"

Жителей и гостей столицы пригласили на фестиваль городских видов спорта

Москвичам рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в столице 6 сентября

Спортивные мероприятия "Лета в Москве" организованы на 54 площадках столицы

В Москве пройдет месяц фитнеса с бесплатными лекциями и тренировками

Россиянка Кудерметова прошла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису

Жители и гости Москвы могут проверить свою физическую подготовку в 10 парках

Месяц фитнеса с бесплатными лекциями и тренировками проходит в Москве. В спорткомплексе "Раменки" 7 сентября проведут мастер-классы по джампингу на батутах и канго-фитнесу, начало – в 12:00.

В павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ 21 сентября состоится детский велозаезд. Программа стартует в 09:00 с лекции о выборе велосипеда и воспитании чемпиона. Также 30 сентября там прочитают лекцию по бегу для взрослых, начало – в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика