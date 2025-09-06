Московский театр мюзикла отметил 15-летие праздничным вечером

Московскому театру мюзикла исполнилось 15 лет. Юбилей отметили большим праздничным вечером, где зрителям представили лучшие номера из прошлых постановок. Со сцены прозвучали арии и песни из спектаклей "Принцесса цирка", "Времена не выбирают", "Растратчики".

Актеры вспомнили истории, связанные с репетициями и премьерными показами. В новом сезоне зрителей ждут премьеры: "Аленький цветочек" по сказке Сергея Аксакова, мюзикл "Дон Кихот" на музыку Леонида Агутина и постановка "Плакса" по мотивам известного сериала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.