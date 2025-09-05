Форма поиска по сайту

05 сентября, 17:15

Мэр Москвы

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

Собянин и Любимова пригласили посетить выставку шедевров Русского музея на ВДНХ

Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли в павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Из Санкт-Петербурга в столицу впервые привезли обширную коллекцию Русского музея: 11 скульптур и 104 картины.

Собянин поблагодарил Любимову за содействие в организации выставки. Он обратил внимание, что шедевры оказались в столице впервые. Посетить экспозицию можно будет до февраля 2026 года.

