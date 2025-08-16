Форма поиска по сайту

16 августа, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Марина Яковлева и Юрий Чернов

"Кафе Эпоха": Марина Яковлева и Юрий Чернов

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с народным артистом Юрием Черновым и заслуженной артисткой Мариной Яковлевой советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Соведущая программы, молодая актриса Янина Студилина, не только помогает ведущему проводить викторины, но и старается узнать побольше о жизни в СССР. Отвечая на вопросы викторины по темам: еда, здоровье и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы, а в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Программа: Кафе Эпоха
