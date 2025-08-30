Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 13:00

Культура

"Кафе Эпоха": Наталья Хорохорина и Владимир Стержаков

"Кафе Эпоха": Наталья Хорохорина и Владимир Стержаков

"Новости дня": на Цветном бульваре открылась выставка к 110-летию Владимира Зельдина

В Театре Сатиры открылся 102-й сезон

"Это Москва. Люди": Влад Лисовец

"Интервью": Анна Завтур – о том, какой типаж играть сложнее всего

Стилист Владислав Лисовец показал закулисье Московской недели моды

Международный саммит моды БРИКС+ стартовал в Москве

Пятая Московская неделя моды стартовала в столице

Актриса Анна Завтур рассказала, как выбирает роли

Более 200 российских брендов представлены на показах Московской недели моды

В формате "ностальгической викторины" ведущий программы народный артист Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженными артистами Владимиром Стержаковым и Натальей Хорохориной советское время, знаменательные и яркие события прошлого, легендарные фильмы.

Гости в игровой форме делятся забавными и трогательными воспоминаниями из своей юности, которая пришлась на советское время. Соведущая программы молодая актриса Янина Студилина не только помогает ведущему проводить викторины, но и пытается узнать побольше о жизни в СССР.

Отвечая на вопросы викторин по темам: быт, спорт и кино Советского Союза, герои зарабатывают баллы и в финале победитель получает приз.

Подробнее – в программе "Кафе Эпоха".

Читайте также
Программа: Кафе Эпоха
культуравидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика