Москвичи познакомятся с эпохой Петра I в Измайлове 14 сентября

Фестиваль "Москва и москвичи. Путешествие по эпохам" пройдет в столичном районе Измайлово 14 сентября. Гостям представят программу "Москва петровская", в рамках которой они познакомятся с эпохой Петра I, сообщается на портале мэра и правительства города.

Мероприятие запланировано на пересечении Измайловского бульвара и 9-й Парковой улицы. Начало – в 12:00.

Место проведения выбрали неслучайно: именно там молодой император нашел знаменитый ботик "Святой Николай". Это вдохновило представителя династии Романовых на создание российского флота, который сыграл ключевую роль в становлении России как великой морской державы и ее дальнейшем развитии.

Главным событием фестиваля станет бал в стиле XVIII века. Кавалеры наденут элегантные камзолы, а дамы – пышные платья, украшенные кружевами и вышивкой. Для всех желающих проведут мастер-классы по старинным танцам. Сделать памятные снимки можно будет в тематической фотозоне.

Для любителей активного отдыха подготовили катание на лошадях в карете. Это даст людям возможность ощутить роскошь путешествий XVIII века, насладиться природой и живыми декорациями фестиваля.

Мероприятия пройдут в сопровождении симфонической музыки. Исполнители представят программу, вдохновленную духом петровской России. Более того, для гостей прозвучит инструментальный фольклор.

Помимо мастер-классов, запланировано театральное представление. Зрителям покажут короткие сценки, иллюстрирующие моменты эпохи Петра I. В частности, актеры покажут, как происходил процесс стрижки бород боярам, который стал важным символом реформ того времени.

Для максимального погружения в историю в программу добавили занятия по чеканке монет, кузнечному делу, письму пером, старинным танцам, изготовлению карнавальных масок и вязанию морских узлов.

Развлечения подготовили и для любителей народных игр. Среди мероприятий – забава "Игорница", тематический квест "Штурм форта", прыжки в мешках, перетягивание каната и другое.

Вход на фестиваль "Москва и москвичи. Путешествие по эпохам" свободный, возрастных ограничений нет. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее стало известно, что фестиваль "Театральный бульвар" посетили свыше 1,5 миллиона человек. Он объединил 3 тысячи российских и зарубежных туристов. Гости увидели более тысячи постановок в разных жанрах: от оперетт до представлений для детей, заявила ранее заммэра Наталья Сергунина.