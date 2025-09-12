"Московский патруль": росгвардейцы пресекли попытку оплаты сувенирными купюрами

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который расплачивался сувенирными купюрами. Сигнал поступил с Нового Арбата, где кассир заметил, что банкнота номиналом 2 000 рублей оказалась ненастоящей.

Злоумышленника доставили в отделение полиции. Свой поступок он не прокомментировал. Правоохранители отмечают, что нередко сталкиваются с подобными случаями: кроме сувенирных купюр, находят также поддельные водительские права.

