Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 сентября, 14:30

Город

Почти 57 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году

Почти 57 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году

"Вопрос спорный": курьер получил 100 тыс рублей чаевых за доставку еды в Москве

Температура воздуха опустится на несколько градусов в Москве 12 сентября

Более 80 интерактивных площадок будут работать в День города в Москве

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве вечером 11 сентября

Сергей Собянин рассказал, какая продукция промпредприятий Москвы идет на экспорт

На Болотной площади 500 человек станцевали кадриль

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 2

"Улицы московские": Земляной Вал

"Новости дня": ограниченную партию чавычи и ее икры завезли на рынки "Москва – на волне"

В Москве в 2025 году установят почти 57 тысяч малых архитектурных форм. Об этом сообщили в департаменте капитального ремонта. На детских площадках появится около 10 тысяч единиц оборудования для ребят разных возрастов. Это городки, качели, горки, балансиры и песочницы.

Для спортивных площадок предусмотрено более 3 тысяч тренажеров, воркаут-комплексов и других снарядов. Заместитель руководителя департамента Эльмира Султанова отметила, что город создает многофункциональные пространства, где дети могут не только играть, но и развиваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика