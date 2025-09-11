Почти 57 тысяч малых архитектурных форм установят в Москве в 2025 году

В Москве в 2025 году установят почти 57 тысяч малых архитектурных форм. Об этом сообщили в департаменте капитального ремонта. На детских площадках появится около 10 тысяч единиц оборудования для ребят разных возрастов. Это городки, качели, горки, балансиры и песочницы.

Для спортивных площадок предусмотрено более 3 тысяч тренажеров, воркаут-комплексов и других снарядов. Заместитель руководителя департамента Эльмира Султанова отметила, что город создает многофункциональные пространства, где дети могут не только играть, но и развиваться.

