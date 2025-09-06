06 сентября, 11:30Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве школьных территорий
В Москве благоустраивают территории возле школ в рамках программы "Моя школа". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. К началу учебного года подготовили пространства 51 реконструированной школы общей площадью более 80 гектаров.
Для учеников оборудовали полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, тренажеры и спортивные площадки. На территориях также появились площадки для ГТО, зоны для строевой подготовки кадетских классов, 110 детских площадок и места для тихого отдыха.
