22 августа, 07:45

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

На западе Москвы завершилась реконструкция здания образовательного центра "Протон". Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в трехэтажной школе на Филевском бульваре обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, выполнили внутреннюю отделку, благоустроили территорию. Также в здании оборудовали современную медиатеку, спортивный и гимнастический залы, уютную столовую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

