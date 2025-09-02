Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 19:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

Собянин: современный квартал построят в Пресненском и Хорошёвском районах

Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

Собянин утвердил концепцию благоустройства возле станции "Народное Ополчение"

Собянин: проект "Сделано в Москве" уже три года помогает столичному бизнесу

Сергей Собянин рассказал о новой ИИ-разработке московских медиков

Собянин: реновация меняет облик районов Москвы и создает новую городскую среду

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

Собянин: московские предприниматели оказывают системную поддержку в зоне СВО

Собянин: проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тыс брендов

В районе Котловка построят новый учебный корпус школы № 626 имени Наталии Ильиничны Сац. Постановление о его возведении подписал Сергей Собянин.

В здании создадут современное и безопасное образовательное пространство. Для удобного подъезда обновят улично-дорожную сеть, реконструируют внутриквартальный проезд со стороны Нагорного бульвара и организуют парковочные места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика