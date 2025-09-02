02 сентября, 19:15Мэр Москвы
Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке
В районе Котловка построят новый учебный корпус школы № 626 имени Наталии Ильиничны Сац. Постановление о его возведении подписал Сергей Собянин.
В здании создадут современное и безопасное образовательное пространство. Для удобного подъезда обновят улично-дорожную сеть, реконструируют внутриквартальный проезд со стороны Нагорного бульвара и организуют парковочные места.
