Мэр Москвы сообщил о планах строительства здания школы в Котловке

В районе Котловка построят новый учебный корпус школы № 626 имени Наталии Ильиничны Сац. Постановление о его возведении подписал Сергей Собянин.

В здании создадут современное и безопасное образовательное пространство. Для удобного подъезда обновят улично-дорожную сеть, реконструируют внутриквартальный проезд со стороны Нагорного бульвара и организуют парковочные места.

