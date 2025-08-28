Собянин: московские предприятия нарастили экспорт пищевой продукции на 19%

Московские предприятия нарастили экспорт пищевой промышленности на 19%, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Он подчеркнул, что за первые шесть месяцев 2025 года в Москве значительно вырос оборот пищевой промышленности. В столице в настоящий момент работает больше 350 предприятий этой отрасли. Их выручка приблизилась к почти 500 миллиардам рублей, что на 15% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

