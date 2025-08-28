Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: московские предприятия нарастили экспорт пищевой продукции на 19%

Собянин: московские предприятия нарастили экспорт пищевой продукции на 19%

Собянин: впервые примерно половина московских 9-классников поступили в колледжи

В Москве создадут еще 15 современных пространств для отдыха у воды

Собянин рассказал, когда полностью обновят подвижной состав на Замоскворецкой линии метро

Сергей Собянин сообщил о росте оборота пищевой промышленности Москвы

Собянин: создадим в Москве больше пляжных мест, чем в Сочи

Собянин рассказал, каким будет празднование Дня города в Москве в этом году

Собянин сообщил о готовности московских школ и детсадов к новому учебному году

Мэр Москвы: второй этап создания кинопарка "Москино" завершен

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Московские предприятия нарастили экспорт пищевой промышленности на 19%, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Он подчеркнул, что за первые шесть месяцев 2025 года в Москве значительно вырос оборот пищевой промышленности. В столице в настоящий момент работает больше 350 предприятий этой отрасли. Их выручка приблизилась к почти 500 миллиардам рублей, что на 15% больше по сравнению с показателями прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика