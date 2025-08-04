Сергей Собянин сообщил о росте объема поддержанного экспорта из Москвы

Объем московского экспорта на международные рынки заметно вырос. Благодаря поддержке города за последние полгода он увеличился до 11,6 миллиарда рублей, рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, Московский экспортный центр предлагает предпринимателям множество инструментов для продвижения товаров и услуг за рубежом. Например, фирма, которая специализируется на производстве медоборудования, после заключения контракта на поставку лазеров для коррекции зрения в КНР смогла получить грантовую поддержку города.

В свою очередь, столичный разработчик систем видеоконференцсвязи по итогам участия в программе для высокотехнологичных компаний смог поставить программное обеспечение в Индию и ЮАР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.