"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 1

Актер Дмитрий Ульянов – коренной москвич. Он родился на Большой Бронной, школьные годы провел в Орехове-Борисове, а теперь живет на Цветном бульваре. Артист знает историю многих столичных домов и улиц и с удовольствием рассказывает о булыжных мостовых и первых городских службах доставки.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Пресненскому району, актер вспомнит о главном разочаровании детства, поделится секретом московских арок и покажет заветные уголки своей Москвы.