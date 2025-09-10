Форма поиска по сайту

10 сентября, 18:05

Культура

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 1

"Моя Москва": Дмитрий Ульянов. Часть 1

Актер Дмитрий Ульянов – коренной москвич. Он родился на Большой Бронной, школьные годы провел в Орехове-Борисове, а теперь живет на Цветном бульваре. Артист знает историю многих столичных домов и улиц и с удовольствием рассказывает о булыжных мостовых и первых городских службах доставки.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Пресненскому району, актер вспомнит о главном разочаровании детства, поделится секретом московских арок и покажет заветные уголки своей Москвы.

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

