Временные ограничения на работу сняли в аэропортах Иванова и Ярославля. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Гавани вновь начали выпускать и принимать рейсы. За период действия запретов на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Ярославль.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – уточнил представитель федерального агентства воздушного транспорта.

О введении ограничений в аэропортах было объявлено в 05:27 по московскому времени. Они также коснулись аэровокзала в Пскове.

Кроме того, схожие меры безопасности действовали в Пулково. Там также был введен план "Ковер" в радиусе 100 километров от аэропорта в связи с опасностью БПЛА. Его сняли спустя почти 7 часов.