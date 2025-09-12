В столичных аэропортах отменили или задержали 50 рейсов после ночной атаки БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Около 50 авиарейсов задержано или отменено в столичных аэропортах после ночной атаки украинских БПЛА. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные онлайн-табло авиагаваней.

Из них 25 рейсов были отменены, а столько же – задержаны. При этом отставание от расписания не превышало двух часов. Большинство отмененных самолетов направлялись в Санкт-Петербург или должны были прибыть оттуда в Москву.

Согласно данным на 09:20, в аэропорту Внуково было отменено 11 рейсов и задержано 6, в Шереметьево – 17 и 11 соответственно, в Домодедово отменено два рейса, а в Жуковском задержано и отменено по одному рейсу.

С ночи на 12 сентября дежурные средства ПВО уничтожили в общей сложности 11 вражеских беспилотников на подлете к Москве, уточнял ранее Сергей Собянин.

В свою очередь, над территорией Ленинградской области были нейтрализованы свыше 20 дронов. В связи с этим в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково был введен план "Ковер".

Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" сообщала, что вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области.