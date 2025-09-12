Собянин: сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве в ночь на пятницу, 12 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На местах падения фрагментов БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб. Информация о каких-либо последствиях на земле пока не приводится.

Таким образом, в ночь на 12 сентября в столичном регионе было уничтожено уже девять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы.