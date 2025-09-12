Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 12 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра Москвы, сотрудники всех необходимых спецслужб уже работают на месте падения обломков дронов.

Ранее ночью сообщалось об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве. Спустя некоторое время силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника в столичном регионе.

