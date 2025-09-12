Форма поиска по сайту

12 сентября, 04:38

Происшествия

Более 20 беспилотников уничтожены в Ленобласти

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили более 20 беспилотников над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Российские силы продолжают отражение атаки дронов. В Тосно произошло падение обломков БПЛА на улицах Промышленная и Чехова. Спецслужбы оцепили места ЧП, возгораний и пострадавших не выявлено.

Силы ПВО этой ночью отражают атаку дронов над Пушкинским районом Санкт-Петербурга, а также в Волосовском, Тосненском, Гатчинском, Ломоносовском и Всеволожском районах области.

План "Ковер" введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково. Жителей Ленобласти предупредили о возможных ограничениях скорости мобильного интернета на фоне атаки БПЛА.

ВС РФ уничтожили дроны ВСУ в Днепропетровской области

