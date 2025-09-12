Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 09:50

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в авиагавани возобновлено обслуживание рейсов на прием и выпуск. Посадки и вылеты осуществляются по согласованию с соответствующими органами, уточнил Кореняко.

План "Ковер" был введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково на фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве региона ночью 12 сентября. Сообщалось, что в результате действия ограничений были задержаны 28 рейсов, 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, еще 13 отменили. Авиакомпании были вынуждены корректировать расписание полетов.

Кроме того, в ночь на 12 сентября меры безопасности вводились в аэропортах Калуги, Пскова, Иванова и Ярославля. Позже в калужском аэропорту отменили ограничения. Также запрет на полеты был снят в аэропортах Иванова и Ярославля.

Росавиация и ученые РАН разработали новую программу защиты самолетов от птиц

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика