Ограничения на полеты сняты в аэропорту Пулково

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов полностью сняты в аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в авиагавани возобновлено обслуживание рейсов на прием и выпуск. Посадки и вылеты осуществляются по согласованию с соответствующими органами, уточнил Кореняко.

План "Ковер" был введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково на фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве региона ночью 12 сентября. Сообщалось, что в результате действия ограничений были задержаны 28 рейсов, 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, еще 13 отменили. Авиакомпании были вынуждены корректировать расписание полетов.

Кроме того, в ночь на 12 сентября меры безопасности вводились в аэропортах Калуги, Пскова, Иванова и Ярославля. Позже в калужском аэропорту отменили ограничения. Также запрет на полеты был снят в аэропортах Иванова и Ярославля.



