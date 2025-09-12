Форма поиска по сайту

12 сентября, 08:53

Транспорт

В Пулково из-за атаки БПЛА задержаны более 40 рейсов

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

В аэропорту Пулково из-за действующих ограничений воздушного пространства задержаны 28 рейсов, сообщила пресс-служба управляющей компании авиагавани "Воздушные ворота Северной столицы".

Отмечается, что 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, еще 13 рейсов были отменены. Авиакомпании вынуждены корректировать расписание полетов.

В свою очередь, пресс-служба Пулково сообщила о частичном ограничении регистраций на рейсы внутренних линий.

"Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров в терминале аэропорта. Приносим извинения за доставленные неудобства. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов", – говорится в публикации.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" также сообщила, что вынужденно корректирует расписание рейсов из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области.

План "Ковер" был введен в радиусе 100 километров от аэропорта Пулково на фоне опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Кроме того, в ночь на 12 сентября меры безопасности вводились в аэропортах Калуги, Пскова, Иванова и Ярославля. Позже в калужском аэропорту отменили ограничения.

