Эксперт Колганов опроверг повышение цен на продукты до 30% в январе 2026 года

Цены на некоторые продукты могут вырасти до 30% уже к концу января, утверждают некоторые эксперты. При этом подобные заявления вызвали реакцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Чего ждать от цен в 2026 году, разбиралась Москва 24.

Цены вырастут на треть?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В конце января ожидается рост цен на ряд продовольственных товаров, сообщает Life.ru с ссылкой на управляющего партнера коммуникационного агентства Александра Панченко. По его мнению, на стоимость повлияет повышение акцизов на алкоголь и табак, завершение новогодних акций на праздничные наборы, а также рост себестоимости из-за увеличения затрат на логистику, энергоносители и сырье.





Александр Панченко партнер коммуникационного агентства С 2026 года произошло увеличение налоговой нагрузки на бизнес: НДС стал 22%, а не 20%. Снизился порог НДС с 60 миллионов до 20 миллионов. Соответственно, все, кто превысил 20 миллионов, теперь получили НДС 5%, и я думаю, большинство его получило. Производители продукции или подрядчики, обеспечивающие логистику, увеличат стоимость своих услуг и товаров. Речь идет и про сырье, и про, повторюсь, логистику, про энергоносители и так далее.

Это, по его мнению, приведет к увеличению стоимости услуг и товаров со стороны производителей и подрядчиков. В частности, Панченко спрогнозировал рост цен на алкоголь на 17–30%, на сезонные овощи и фрукты – на 15–20%, на кофе и чай – на 15–20%, а на крупы, макароны и консервы – примерно на 5–15%.

Однако в дальнейшем ФАС выдала предостережение в связи с озвученным заявлением. В ведомстве подчеркнули, что подобные прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к согласованному повышению цен, что запрещено антимонопольным законодательством.

"Предостережение – это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства. При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", – говорится в сообщении на сайте службы.

"Чрезмерные" цифры

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 разъяснил, что факторы, ведущие к росту цен, действительно существуют. В частности, он назвал повышение акцизов на такие продукты, как табак и алкоголь, традиционное подорожание после новогоднего периода, рост себестоимости и влияние НДС.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Однако большинство из этих факторов действовали и в предыдущие годы, не приводя к инфляции в 30%. Повышение НДС, безусловно, влияет на цены, но его величина недостаточна, чтобы спровоцировать скачок, в несколько раз превышающий официальную инфляцию прошлого года. ​​​​​​​Поэтому такой прогноз считаю чрезмерным.

По его мнению, динамика роста цен вряд ли будет существенно отличаться от динамики предыдущего периода.

"Панические прогнозы необоснованны, и ФАС права в том смысле, что эксперты, которые делают такие предположения, сами могут подстегнуть инфляционные ожидания. Предприниматели могут начать заранее закладывать компенсацию ожидаемой инфляции в цены своей продукции. Это создаст самосбывающийся прогноз: предполагая высокую инфляцию, бизнес сам будет ее раскручивать", – объяснил Колганов.

При этом, обратил внимание эксперт, есть и противодействующие росту цен факторы. Одним из них является укрепление курса рубля, наблюдаемое в последние месяцы. Это не приведет к прямому удешевлению, но и подорожание импортных товаров также не ожидается, подчеркнул экономист.

"Ожидаемый уровень роста цен, вероятно, будет примерно соответствовать показателям конца 2025 года. Возможно, чуть выше из-за изменений акцизов и НДС, но незначительно. В части товаров можно ожидать стабилизации стоимости импортной продукции, например бытовой техники", – добавил Колганов.

Также, по его мнению, определенную стабилизирующую роль может сыграть конъюнктура спроса: учитывая стагнацию на строительном рынке и падение объемов реализации жилья, эксперт высказал ожидание некоторого снижения спроса на стройматериалы и комплектующие для ремонта.

"Покупать жилье будут меньше и, соответственно, меньше ремонтировать, что сократит давление на цены в этом сегменте. Хотя, безусловно, стагнация в строительстве сама по себе не является позитивным фактором для экономики", – заключил он.

Маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков согласился в беседе с Москвой 24, что заявления о росте цен на 30% могут подталкивать участников рынка к повышению стоимости и тем самым разогревать инфляционные ожидания потребителей.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов Сценарий роста на 30% – это упрощение, не отражающее реальность. Корректнее говорить о точечных и разноскоростных изменениях по разным категориям.

Например, пояснил он, овощи и фрукты в начале года традиционно дорожают из-за импортной составляющей. Сезонный рост может составлять 10–15%, но с появлением местного урожая цены снижаются. Молоко, мясо и мясная продукция дорожают в основном из-за роста издержек производства. Наиболее значительно может подрасти говядина (на 15–20% в год), свинина – медленнее (4–8%), курица – еще умереннее.

"Что касается хлеба и круп – базовых продуктов, производство которых в значительной степени локализовано, – то хлеб может подорожать плавно, на 10–13%, как это происходило в предыдущие годы. Сахар, благодаря мерам государства, даже немного подешевел", – добавил Новиков.

При этом алкоголь, особенно крепкий и импортный, скорее всего, ощутимо подорожает, но это в большей степени затронет премиальный сегмент. Спиртное местного производства будет расти в цене менее значительно, и возможны замены поставщиков и брендов в магазинах, пояснил маркетолог.

"Если потребитель не покупает элитный импортный алкоголь, то такого роста, скорее всего, не увидит. В целом, резких движений цен на повседневную массовую корзину товаров не ожидается", – уточнил он.

В целом, рост стоимости будет постепенным и дифференцированным, а некоторые товары могут подешеветь, например, за счет укрепления рубля. Поэтому основная картина – это не единый скачок, а плавные разнонаправленные изменения, резюмировал Новиков.

