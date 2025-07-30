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30 июля, 11:45

Общество

Москвичка рассказала о покупке машины, которая оказалась в розыске

Москвичка рассказала о покупке машины, которая оказалась в розыске

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Москвичка приобрела люксовую машину у официального дилера. Позже выяснилось, что иномарка числится в международной базе угнанных автомобилей. Ее изъяли.

Потерпевшая написала заявление в полицию и поделилась своей историей в интернете. Оказалось, что многие люди столкнулись с аналогичной проблемой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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