12 сентября, 11:32Транспорт
Временные ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропорту Пскова
Фото: ТАСС/Алексей Семенов
Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Пскова. Об этом сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Авиагавань вновь начала работать на прием и выпуск воздушных судов в соответствии с расписанием.
Данные запреты были введены в целях обеспечения безопасности полетов примерно в 05:27 по московскому времени. Тогда же ограничения распространились на аэровокзалы Иванова и Ярославля.
Два последних аэропорта возобновили свою работу в полноценном режиме спустя примерно четыре часа. При этом во время действия запретов на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Ярославль.