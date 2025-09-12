Временные ограничения на прием и выпуск судов сняты в аэропорту Пскова

Фото: ТАСС/Алексей Семенов

Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Пскова. Об этом сообщил представитель федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Авиагавань вновь начала работать на прием и выпуск воздушных судов в соответствии с расписанием.

Данные запреты были введены в целях обеспечения безопасности полетов примерно в 05:27 по московскому времени. Тогда же ограничения распространились на аэровокзалы Иванова и Ярославля.

Два последних аэропорта возобновили свою работу в полноценном режиме спустя примерно четыре часа. При этом во время действия запретов на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, летевший в Ярославль.